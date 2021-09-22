Sudan'da darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğu açıklandı

Savunma Bakanı İbrahim, Tümgeneral Bekravi ve çeşitli rütbelerde 22 subayın darbeyi organize ettiğini söyledi.

Sudan'da darbe yapmaya kalkan bir grup askerin girişimiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sudan Savunma Bakanı Korgeneral Yasin İbrahim, darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğuna dair bilgileri paylaştı.

TÜMGENERAL VE 22 SUBAY

İbrahim, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki Güvenlik ve Savunma Konseyi olağanüstü toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, 20 Eylül Pazartesi akşamı ve 21 Eylül Salı sabahı darbe teşebbüsüne dair malumat sahibi olunduğu, darbe girişiminin arkasında Tümgeneral Abdulbaki Bekravi ile çeşitli rütbelerde 22 subayın yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

CAN VE MAL KAYBINA YOL AÇMADAN DURDURULDU

Kalkışmayla ilgili ilk soruşturmanın sonucunda, girişimin geçiş dönemi iktidarını ve rejimini devirmeyi hedeflediğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, kalkışmanın tamamen kontrol altında olduğu ve sorumlularının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu girişim, güvenlik birimlerinin dikkati ve uyumu sayesinde oldukça kısa sürede can ve mal kaybına yol açmadan durduruldu." ifadelerine yer verildi.

"ESKİ KALINTILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, dün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, darbe girişiminin, eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu darbe girişimi, Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı hedefliyor." demişti.

2019'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Sudan’da son olarak 11 Nisan 2019’da hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan halk ayaklanmasına ordunun müdahalesi sonucu Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir görevden alınmıştı.

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