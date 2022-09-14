Sudan'da kadınlar, recm cezasını protesto etti

Anayasanın 146’ıncı maddesinde yer alan recm cezasının kaldırılmasını isteyen kadınlar, Hartum’da protesto gösterisi yaptı.

Sudan anayasasının 146. maddesine göre evli bir kadının zina yapması halinde taşlanarak öldürülmesine (recm) izin veren madde, Sudanlı kadınlar tarafından protesto edildi.

Maddeyi kınayan pankartlar taşıyan kadınlar, Hartum’da bir araya gelerek gösteri yaptı. Sudanlı avukat Nur Kaşkuş, "Taşlanarak ölüm, kaldırılması gereken insanlık dışı bir ceza. Kamu düzeni ve uygunsuz kıyafetle ilgili olanlar da dahil kadına şiddeti destekleyen ve kadınlara baskı uygulayan tüm yasaların kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

2020'de insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gidildi

Recm cezasının yanı sıra kırbaçlama da Sudan'da bir ceza yöntemi olarak varlığını sürdürüyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019’da askeri müdahaleyle görevine son verilmesinin ardından kurulan ve reform ve ılımlılaşma yolunda birçok adımlar atan dönemin geçiş hükümeti, 9 Temmuz 2020'de insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Zina, suç olmaktan çıkarılmadı

Eski hükümet, kadın hakları ve inanç özgürlüğünü genişleten köklü kararlar almış ancak zina suç olmaktan çıkarılmamıştı. Askerin ve bazı silahlı hareketlerin de karşı çıktığı İslami konulardaki ve kadınlarla ilgili değişikliler günlerce protesto edilmişti.

En son kadın, haziranda recmedildi

Sudan kabinesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini (CEDAW) bazı çekincelerle geçen yıl onaylamıştı.

Ülkede son olarak Beyaz Nil eyaletinde bir kadın, zina suçu nedeniyle haziranda taşlanarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.