Haberler



Dünya



Sudan'da patlama ve yangınlar meydana geldi

Sudan'da patlama ve yangınlar meydana geldi Sudan'ın Port Sudan kentinde meydana gelen patlama ve yangınlar, ülkenin doğusunu sarsarak büyük bir endişe yarattı. Güney Limanı'nda çıkan yangınlar, yakıt deposuna yapılan saldırı sonucu başladı.