AA
Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda, patlamalar ve yangınlar meydana geldi.
Ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde şiddetli patlamalar duyulmasının ardından Güney Limanı'nda yangınlar çıktı.
YANGINLARA SALDIRININ SEBEP OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın dün Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor.
HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Yerel basındaki haberlere göre; Port Sudan Uluslararası Havalimanı da saldırıya maruz kaldı.
Saldırı sonrası uçuşlar seferler askıya alınırken Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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