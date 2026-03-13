Suudi Arabistan: Gece boyunca 45 İHA saldırısı engellendi

Orta Doğu'da gerilim sürüyor...

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

1348 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, gece boyunca Suudi Arabistan hava sahasına giren 45 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen 45 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 64 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.