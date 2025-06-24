Suriye: Şam'daki kiliseye saldıran PKK'ydı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, başkent Şam’da gerçekleşen kilise saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baba, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG’nin denetiminde bulunan Haseke-Hol kampından geldiklerini belirtti.

Yapılan incelemeler ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Şam’da sivillerin ibadet ettiği kutsal mekâna yönelik bu saldırının, bölgedeki terör örgütlerinin organize ettiği planlı bir eylem olduğu vurgulandı. Sözcü Baba, saldırının ülke genelinde güvenlik ve istikrarı hedef alan geniş çaplı bir terör faaliyetinin parçası olduğunu ifade etti.

"HASEKE-HOL KAMPI, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜSSÜ GİBİ"

Öte yandan, Haseke-Hol kampının, PKK/YPG tarafından bir üs gibi kullanıldığı ve buradan Suriye’nin çeşitli bölgelerine saldırı gruplarının sevk edildiği de altı çizildi. Bakanlık, terör unsurlarının kaynağı olan bu kampın etkisiz hale getirilmesi için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.