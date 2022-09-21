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    Suriye'de 69 bine yakın briket ev inşa edildi

    Suriye'de, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 284 noktada tamamlanan 69 bine yakın briket eve, bugüne kadar 64 bin 97 aile yerleşti.
    • 21.09.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:12
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    Suriye'de 69 bine yakın briket ev inşa edildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'de 284 noktada projelendirilen 86 bin 481 briket evin 68 bin 713'ünün inşa edildiğini bildirdi.

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Yunus Sezer, savaş nedeniyle evlerini kaybeden Suriyelilerin daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için inşa edilen briket evleri yerinde inceledi.

    "68 bin 713'ü tamamlandı"

    AA'nın haberine göre; briket ev projesinin hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda STK'larımızın desteğiyle Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen 86 bin 481 briket evin 68 bin 713'ü tamamlandı. Tamamlanan briket evlere bugüne kadar 64 bin 97 aile yerleşti. Yıl sonu hedefimiz, 100 bin briket ev."

    Suriye de 69 bine yakın briket ev inşa edildi #1

    Suriye de 69 bine yakın briket ev inşa edildi #2


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