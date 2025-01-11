Suriye'de DEAŞ'ın bombalı terör saldırısı engellendi

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yönetimi devralan muhalif gruplar, terörle mücadele için seferberlik ilan etti.
Yeni yönetimin terör örgütünü bertaraf etme kararlığı ise örgüt mensuplarını köşeye sıkıştırdı.
Zorla ele geçirdikleri toprakları da kaybetmeye başlayan terör örgütü DEAŞ, Şam'da bir bombalı saldırı düzenledi.
TÜRBEYE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Suriye'deki yeni yönetimin genel istihbarat servisi, IŞİD'in, Suriye'nin başkenti, Şam yakınlarındaki Seyyide Zeynep türbesine bombalı saldırı düzenleme girişiminin engellediğini açıkladı.
4 GÖZALTI
İstihbarat servisi, operasyon sonucunda Suriye halkını hedef alan büyük bir terör eylemi düzenlemeyi planlayan 4 kişinin, kullanmayı planladıkları silahlarla birlikte gözaltına alındığını açıkladı.
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