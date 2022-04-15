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- Suriye'de eşini ve 5 çocuğunu kaybeden Ayşe nine evine kapı yapılmasını istiyor
Suriye'de eşini ve 5 çocuğunu kaybeden Ayşe nine evine kapı yapılmasını istiyor
- 15.04.2022 - 22:21
Suriye iç savaşının başladığı yıllarda Esed rejiminin saldırılarında önce Hama ilinde eşini kaybeden yaşlı kadın, saldırıların yoğunlaşması üzerine 5 oğluyla Halep ilçe merkezindeki akrabalarının yanına göç etti.
Esed rejiminin 2015`teki saldırılarında art arda 4 çocuğunu kaybeden Sabır, hayatta kalan tek oğluyla Halep`ten Bab bölgesine geçti.
Esad'ın saldırılarında eşini ve 5 çocuğunu kaybetti
Bab`ın Tedif beldesinde, 2018`de yardımseverlerin verdiği evde, hayatta kalan tek oğlu Bekri ile yaşayan Hamalı kadın, Esed rejiminin silahlı saldırısında onu da kaybetti.
Yaklaşık 3 yıldır yalnız başına cephe hattındaki Tedif`de kalan Ayşe Sabır, kapısı ve penceresi olmayan 2 odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.
Şarapnellerle kaplı evinde geceleri içeri girip kendisini korkutan köpekleri engelleyecek bir kapı isteyen Ayşe anne, yaşlı ve hasta haliyle Tedif beldesinde yalnızlığını ve acısını dindirmek için son öldürülen oğlunun mezarında teselli arıyor. Yaşlı kadın, ramazanda hayırseverlerin uzatacağı yardım elini bekliyor.
"Beşşar Esed çocuklarımı katletti"
"Cesetlerinin nerede olduğunu bile bilmiyorum"
"Kapı lazım ama kimse yardımcı olmuyor"
Ayşe Sabır, ailesinden kimsenin kalmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Gidecek bir yerim de yok. Oruç tutuyorum. Birileri yardım ederse orucumu yemekle açıyorum, çoğu zaman zor bulduğum su ile orucumu açıyorum."