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- Suriye'de patlama: 1 Rus Tümgeneral öldü 2 asker yaralandı
Suriye'de patlama: 1 Rus Tümgeneral öldü 2 asker yaralandı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de meydana gelen patlamada 1 Rus Tümgeneral'in öldüğü 2 Rus askerinin de yaralandığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 18:29
- Güncelleme : 18.08.2020 - 18:29
Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.
EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi.