Suriye'de rejim güçleri kimyasal saldırı hazırlığında

Rejimin yeni bir kimyasal silah saldırı hazırlığında olduğunu öğrenen İdlib halkı, 'Katil Esad' pankartları ile gösteri yapmaya başladı.

Suriye’de, rejim güçlerinin İdlib bölgesinde sivil halka kimyasal silahla saldırı yapmaya hazırlandığı, yapılacak saldırı için silahların rejim kontrolündeki Han Şeyhun’a getirildiği öğrenildi.

GÖSTERİLER YAPILDI

Kimyasal silah kullanılarak kendilerine bir saldırı yapılabileceğini öğrenen İdlibliler, "Katil Esad’ın yargılanmasını istiyoruz, kimyasal silahlarla çocukları katledenler meşru değildir" yazılı pankartlarla rejim aleyhinde sloganlar atarak gösteri yaptı.

BM RAPOR YAYINLADI

Geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, rejim güçlerinin bölgeye hakim olmayı, sivil halkın sağlığından üstün tuttuğu ve insanların hiç hassasiyet gösterilmeyen bombardımanlara ve kimyasal gazlı saldırılara maruz bırakıldığı belirtildi.

38 DEFA KİMYASAL SİLAH KULLANILDI

Raporda saldırılarla ilgili olarak, bugüne kadar 38 defa kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiği, bunlardan 32’sinin direkt olarak sorumlusunun rejim güçleri olduğu, bunu gösteren yeterince kanıt bulunduğu kaydediliyor.