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    Suriye'de terör örgütü YPG, Yezidi çocukları kaçırıyor

    Muhalif Kürtlerin oluşturduğu Kürt Ulusal Konseyi, Halep ilindeki Şeyh Maksut Mahallesi'nden 17 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınadı.
    • 24.05.2022 - 04:32
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    Suriye'de terör örgütü YPG, Yezidi çocukları kaçırıyor

    ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için çocukları kaçırmayı sürdürdüğü bildirildi.

    "PYD ve türevlerinin Kürt halkını yıldırma eylemleri"

    Açıklamada, "Okul çağındaki çocukların kaçırma olayını insan hakları ve uluslararası kanunlara göre suç olmasına rağmen PYD ve türevleri (YPG/PKK) Kürt halkının çocuklarına yönelik yıldırma eylemini gerçekleştirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

    17 yaşındaki gencin serbest bırakılmasını istediler

    AA'nın haberine göre; YPG/PKK’nın yaptığı bu eylemi bir terör eylemi olarak nitelendiren ENKS, ayrıca kaçırılan 17 yaşındaki Silva Hamit Cafer'in serbest bırakılmasını istedi.

    İlgili insani yardım kuruluşlarının bu tür eylemelere müdahale etmesi çağrısında bulunulan ENKS'nin açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Cenevre Çağrısı tüzüklerine aykırı olan bu eylemlerinin SDG (YPG/PKK) tarafından durdurulmasını talep ediyoruz." denildi.

    Suriye de terör örgütü YPG, Yezidi çocukları kaçırıyor #1

    Yezidiler tepkili

    Diğer yandan Suriye Yezidiler Konseyi sosyal medya platformlarında ENKS'nin açıklamasını paylaşarak destek verdi.

    Terör örgütü YPG/PKK, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksut Mahallesi'nden 23 Nisan'da 17 yaşındaki Silva Cafer ile Haseke'nin Kamışlı ilçesinden 13 yaşındaki Lurin Halit Hüseyin adlı iki kız çocuğunu okul çıkışı kaçırmıştı.


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