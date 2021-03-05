Suriye'deki savaşın maliyeti 1,2 trilyon dolardan fazla

World Vision ve danışmanlık şirketi Frontier Economics’ın ortak araştırması, Suriye’de devam eden iç savaşın 10 yıllık maliyetinin 1,2 trilyon doların üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Suriye'de binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan iç savaş devam ediyor.

Yardım kuruluşu World Vision ve danışmanlık şirketi Frontier Economics Suriye'de 10 yıldır devam eden savaşın maaliyetini araştırdı.

EKONOMİK ZARAR HESAPLANDI

“Çok Yüksek Bir Bedel: Suriyeli Çocuklar İçin Çatışmanın Maliyeti” başlığını taşıyan araştırmada, Suriye'de 15 Mart 2011'den bu yana süren çatışmalar, bombalı saldırılar ve halkın yerinden edilmesi sonucunda yaşanan ekonomik zarar hesaplandı.

1.2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA

Araştırmada, Suriye'de 2011'de reform talebiyle başlayan barışçıl gösterilerin Beşşar Esed rejiminin kanlı müdahalesiyle iç savaşa dönüşmesinin ülkeye 10 yıllık maliyetinin 1,2 trilyon doları geçtiği kaydedildi.

İç savaşın bugün sona ermesi halinde artçı maliyetlerin ise 2035 yılına kadar 1,7 trilyon doları bulacağı aktarıldı.

ÇOCUKLARIN YAŞAM SÜRESİNİ YÜZDE 13 AZALTTI

Ayrıca araştırmada, ülkede yaşanan iç savaşın çocukların yaşam süresinin son 10 yılda yüzde 13 gibi bir oranda azalmasına neden olduğu ifade edildi.

13 MİLYONA YAKIN SURİYELİ EVLERİNDEN OLDU

Suriye’de son 10 yılda 55 bini çocuk olmak üzere 600 binden fazla insanın öldüğüne yer verilen araştırmada, 13 milyona yakın Suriyelinin evlerini kaybettiği belirtildi.