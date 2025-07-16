Suriye'den BMGK'ya acil önlem çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in başkent Şam ve Süveyda illerindeki hükümet kurumları ile sivil tesisleri hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırılarının kınandığı ifade edildi.

"İsrail yönetiminin Suriye'de gerginliği tırmandırmak, kaos yaratmak ve güvenlik ve emniyeti baltalamak için izlediği sistematik politikanın bir parçası olan bu açık saldırı Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" ifadesi kullanılan açıklamada uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in saldırılarına karşı sorumluluk alma ve bu saldırganlığa son verilmesi için somut önlemler alma çağrısı yapıldı.

Suriye'nin 'bu tehlikeli tırmanıştan ve sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttuğu' ve 'uluslararası hukukun garanti altına aldığı tüm yollarla topraklarını ve halkını savunma konusundaki meşru haklarını koruyacağı' kaydedildi.

BMGK ACİL OTURUMLA TOPLANACAK

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için BMGK, perşembe günü acil oturum düzenleyecek.

BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi, toplantının öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

Cezayir'in talebi üzerine BMGK acil oturumu yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.