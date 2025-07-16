Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını yanlış anlaşılma olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın kendisine yönlendirmesi üzerine İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği son saldırılar hakkındaki soruyu yanıtladı.

Rubio, "Evet, bu karmaşık bir durum. Bunlar Suriye'nin güneybatısındaki farklı gruplar, Bedeviler ve Dürzi toplumu arasında uzun süredir devam eden tarihi rekabetler ve bu durum, İsrail ile Suriye arasında talihsiz bir duruma ve bir yanlış anlaşılmaya yol açmış gibi görünüyor" dedi.

Her iki tarafla da gerilimi azaltmak için iletişim halinde olduklarını belirten Rubio, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, son birkaç saattir gördüklerinize son vermek için gerçek bir ilerleme görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM AMERİKAN VATANDAŞLARINI KORUYORUZ"

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli gençle ilgili bir soruya da Rubio, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği üzerinden İsraillilerden soruşturma başlatmalarını ve olaya kimlerin karıştığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Rubio, "Dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle de haksız yere öldürülen veya katledilen tüm Amerikan vatandaşlarını koruyoruz. Bu nedenle daha fazla bilgi topluyoruz" diye konuştu.