Suriye'den kaçan Beşar Esad, Rusya'da

Haber Merkezi

Muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti.

13 yıldır rejime karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşalttı.

Muhalifler karşısında güç kaybettiklerini açıklayan Suriye Ordu Komutanlığı, Esad yönetiminin düştüğünü açıkladı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'dan çıkarak ülkesinden kaçtı..

Esad'ın nerede olduğu merak edilirken, Rusya'dan bir açıklama geldi..

ESAD RUSYA'DA

Kremlin kaynakları tarafından da doğrulanan Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Esad ve ailesi Moskova'da.

SIĞINMA HAKKI VERİLDİ

Rusya'nın Esad ve ailesine sığınma hakkı verdiği duyuruldu..