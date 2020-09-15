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    Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü

    Helikopterin Haseke bölgesinde düştüğü belirtildi. ABD'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 12:52
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    Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü

    Suriye rejiminin haber ajansı SANA, ülkenin kuzeyinde bir ABD helikopterinin düştüğünü bildirdi.

    Helikopterin, Haseke'ye bağlı Tel Haddad köyünde düştüğü belirtildi.

    ABD HELİKOPTERİ SURİYE'DE DÜŞTÜ

    Olayından ardından Amerikan tanklarının, helikopterin düştüğü alanı kapattığı kaydedildi.

    Helikopterin düşme nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmazken, ABD destekli koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu kaza yalanlandı.

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