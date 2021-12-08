Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Doha Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Selman, Katar'a gitti.

KATAR EMİRİ KARŞILADI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.