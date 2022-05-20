Al-Dress benzin istasyonundaki yakıt tankları, aşırı sıcak yüzünden tehlikeli anlara sebep oldu.

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentinde sıcaklık 48 derecelere yükseldi.

Bunun üzerine Al-Ahsa bölgesindeki bir benzin istasyonunda bulunan yakıt tankları aşırı sıcağa dayanamadı.

İstasyonda patlama sonucu yangın çıktı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

İHA'nın haberine göre olay sonucu istasyon ağır hasar alırken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama