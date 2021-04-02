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- Suudi Arabistan’da günlük koronavirüs vaka sayısı 700'ü geçti
Suudi Arabistan’da günlük koronavirüs vaka sayısı 700'ü geçti
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 728 vakanın tespit edilmesiyle, ülke genelinde 7 ay sonra ilk kez vaka sayısı 700’ün üzerine çıktı.
- İHA
- 02.04.2021 - 18:10
Suudi Arabistan’da koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 728 koronavirüs vaka tespit edildi.
7 AY SONRA İLK KEZ YÜKSELDİ
Ülke genelinde 7 ay sonra vaka sayısı 700’ün üzerine çıkarken, Eylül’den bu yana günlük bazda en yüksek vaka sayısı olduğunu belirlendi.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 391 bin 325’e, koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 684’e yükseldi. Son bir günde 404 korona hastasının iyileşerek sağlığına kavuştuğunu açıklayan Bakanlık vatandaşları alınan önlemlere uyulması çağrısında bulundu.