Suudi Arabistan’da iki petrol sahasında üretim kısıldı

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun, bölgede artan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar nedeniyle iki petrol sahasında üretimi azaltmaya başladığı bildirildi.

ÜRETİM KISINTISI KARARI

Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki ulaşımın etkilenmesi üzerine Aramco, bazı sahalarda üretimi düşürdü. Ancak üretimin hangi sahalarda ve ne ölçüde azaltıldığına dair detay verilmedi.

Kaynaklar, ayrıca Aramco’nun ham petrol sevkiyatlarının bir bölümünü Kızıldeniz’de bulunan Yanbu Limanı’na yönlendirdiğini aktardı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM, ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

Bölgedeki çatışmaların yalnızca Suudi Arabistan’ı değil, saldırıların etkilediği bazı komşu ülkeleri de üretimi azaltmaya yönelttiği ifade edildi.

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

İranlı yetkililere göre saldırılarda aralarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybederken toplam can kaybı 1.332’ye ulaştı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Bölgede enerji altyapısının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik risklerin artması petrol piyasalarında hızlı yükselişe yol açtı.

Brent petrol ve ABD ham petrolü, hafta sonu işlemlerinde yüzde 25’in üzerinde artarak varil başına 110 doların üzerine çıktı. Brent petrol kısa süreliğine 119,50 dolara kadar yükseldi.

Ancak G7 ülkelerinin fiyat artışına karşı acil toplantı yaparak stratejik rezervlerden ortak petrol salımı seçeneğini değerlendirebileceğine yönelik haberlerin ardından fiyatlar bir miktar geriledi. Brent petrol 110 dolar, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 106 dolar seviyelerine indi.