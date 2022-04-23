Suudi Arabistan'ın Medine kentinde meydana gelen otobüs kazasının ardından 8 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi ise yaralandı.

Suudi Arabistan'da hac vazifesini yapmak için Medine'ye gelenlerin bulunduğu otobüs kaza yaptı.

8 kişi öldü, 43 yaralı

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Kızılay'ın Medine'deki Genel Müdürü Ahmed Al-Zahrani kazanın ardından yaptığı açıklamasında, kazanın "Göç Otoyolu" Medine-i Münevvere Yolu üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı - Video



Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, toplam 51 yolcudan 3 tanesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, cesetleri teslim etmek için kurbanların aileleriyle iletişime geçildiğini, yaralıların ise Suudi hastanelerinde tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi.



