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    Suudi Arabistan'da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı

    Suudi Arabistan'ın Medine kentinde meydana gelen otobüs kazasının ardından 8 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi ise yaralandı.
    • 23.04.2022 - 22:45
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    Suudi Arabistan'da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı

    Suudi Arabistan'da hac vazifesini yapmak için Medine'ye gelenlerin bulunduğu otobüs kaza yaptı.

    8 kişi öldü, 43 yaralı

    Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

    Kızılay'ın Medine'deki Genel Müdürü Ahmed Al-Zahrani kazanın ardından yaptığı açıklamasında, kazanın "Göç Otoyolu" Medine-i Münevvere Yolu üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

    Suudi Arabistan'da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı - Video

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, toplam 51 yolcudan 3 tanesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, cesetleri teslim etmek için kurbanların aileleriyle iletişime geçildiğini, yaralıların ise Suudi hastanelerinde tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi.

    Suudi Arabistan da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı #1

    Suudi Arabistan da korkunç kaza: 8 ölü, 43 yaralı #2


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