Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın Sivil Savunma Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde ülkenin güneydoğusundaki el-Harec kentinde bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü belirtildi.

Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bangladeş vatandaşı 12 kişinin yaralandığı aktarılan haberde bölgede ayrıca maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Mühimmatın menşei ve türüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

İHA'LAR İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkenin güneydoğusunda 2 insansız hava aracının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerlediği sırada imha edildiği ifade edildi.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de İHA'larla saldırı girişiminin olduğu aktarılan açıklamada Riyad'ın kuzeyini hedef almaya çalışan 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.