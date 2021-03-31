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    Suudi Arabistan'daki iş ilanlarında 'hizmetçi, kadın hizmetçi' ifadeleri yasaklandı

    Yabancı işçilerin işe alınmasıyla ilgili yeni düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, hizmetçi ve kadın hizmetçi bazı terimlerin kullanılmaması yönünde adım attı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 10:34
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    Suudi Arabistan'daki iş ilanlarında 'hizmetçi, kadın hizmetçi' ifadeleri yasaklandı

    Suudi Arabistan'da yabancı işçilere yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi.

    Ülkenin Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyle yabancı işçilerin işe alınmasında dikkat edilmesi gereken noktalara bir yenisini daha ekledi.

    Yeni düzenlemeyle birlikte yayınlanacak ilanlarda 'hizmetçi, kadın hizmetçi' gibi kelimelerin kullanılması yasaklandı. Bunların yerine 'işçi, kadın işçi' kelimeleri kullanılacak.

    HİZMET DEVRİ TANIMI KULLANILACAK

    Yeni düzenlemeyle birlikte ayrıca 'satmak, satın almak, elden çıkarmak' gibi ifadelerin yerine 'hizmet devri' tanımının kullanılacağı belirtildi.

    Suudi Arabistan daki iş ilanlarında hizmetçi, kadın hizmetçi ifadeleri yasaklandı #1

    İŞÇİYE YENİ HAKLAR

    Bakanlık ayrıca, ilanlarda kişisel fotoğraf, kimlik kartı, ikamet izni ve benzeri kişisel bilgilerin yayınlanmasını da yasakladı ve işçinin hizmet devri karşılığında herhangi bir ödeme yapmaması gerektiği vurgulandı.

    İŞÇİ ONAYI GEREKLİ KILINDI

    Öte yandan, hizmet devirlerinde işçinin onay vermesi şartı da getirildi.

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