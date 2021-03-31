Suudi Arabistan'daki iş ilanlarında 'hizmetçi, kadın hizmetçi' ifadeleri yasaklandı

Yabancı işçilerin işe alınmasıyla ilgili yeni düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, hizmetçi ve kadın hizmetçi bazı terimlerin kullanılmaması yönünde adım attı.

Suudi Arabistan'da yabancı işçilere yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi.

Ülkenin Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyle yabancı işçilerin işe alınmasında dikkat edilmesi gereken noktalara bir yenisini daha ekledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yayınlanacak ilanlarda 'hizmetçi, kadın hizmetçi' gibi kelimelerin kullanılması yasaklandı. Bunların yerine 'işçi, kadın işçi' kelimeleri kullanılacak.

HİZMET DEVRİ TANIMI KULLANILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ayrıca 'satmak, satın almak, elden çıkarmak' gibi ifadelerin yerine 'hizmet devri' tanımının kullanılacağı belirtildi.

İŞÇİYE YENİ HAKLAR

Bakanlık ayrıca, ilanlarda kişisel fotoğraf, kimlik kartı, ikamet izni ve benzeri kişisel bilgilerin yayınlanmasını da yasakladı ve işçinin hizmet devri karşılığında herhangi bir ödeme yapmaması gerektiği vurgulandı.

İŞÇİ ONAYI GEREKLİ KILINDI

Öte yandan, hizmet devirlerinde işçinin onay vermesi şartı da getirildi.