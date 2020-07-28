En Son Haber

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan al-Saud, Libya'da yaşanan bölgesel krizde Mısır'ın pozisyonunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Libya'da yaşanan kriz nedeniyle Hafter'e olan desteğini esirgemeyen Suudi Arabistan, şimdi de Mısır'ı sahaya sürerek bölgedeki karışıklıktan faydalanmak istiyor.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan al-Saud'u Kahire'de ağırladı.

MISIR, 'ULUSAL GÜVENLİK' ADI ALTINDA LİBYA'YA YAPABİLECEĞİ MÜDAHALEYİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Libya'daki krizin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Libya'daki siyasi çözümü desteklemeye devam edeceklerini belirten Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ulusal güvenliklerini ve çıkarlarını korumak için belirledikleri çizgilerin aşılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'dan Mısır'a Libya desteği- İZLE

SUUDİ BAKAN DESTEĞİ AÇIKÇA BELİRTTİ

Suudi Bakan ise Libya'da Mısır'ın pozisyonunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Prens Faysal bin Farhan al-Saud ayrıca, Libya krizinin çözümüne yönelik Kahire Bildirgesinin uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Libya'da Hafter'i destekleyen Mısır, Türkiye destekli meşru Serrac hükümetinin Sirte'ye girmesi durumunda doğrudan askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

Öte yandan Trablus merkezli Ulusal Mütabakat Hükümeti, ülkenin BM tarafından tanınan meşru yönetimi konumunda.