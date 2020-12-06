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    Suudi Arabistan’ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu

    Dün akşam ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga hayatı olumsuz etkiledi.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 18:02
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    Suudi Arabistan’ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu

    Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu.

    Ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte birçok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi.

    Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin 0'a indiği kaydedildi.

    EN BÜYÜK DOĞA OLAYI

    Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi.

    Suudi Arabistan’ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu İZLE

    El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak  saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını söyledi.

    Kasırga anları ise kentte yaşayan bir çok kişi tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

    Suudi Arabistan’ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu #1

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