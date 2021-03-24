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    Süveyş Kanalı, gemi trafiğine kapandı

    59 metre genişliğindeki Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla Süveyş Kanalı geçişe kapandı. Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu’nda binlerce gemi yolda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:40
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    Süveyş Kanalı, gemi trafiğine kapandı

    Deniz trafiğinde dünyanın en önemli geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda tarihi bir gün yaşanıyor.

    2018 yılında inşa edilen ve Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Green adlı gemi, kanaldan geçtiği esnada karaya oturdu.

    KANAL TRAFİĞE KAPANDI

    59 metre genişliğindeki geminin karaya oturmasıyla kanal geçişlere kapandı.

    Kapanma nedeniyle, Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu’nda binlerce gemi yolda kaldı.

    Süveyş Kanalı, gemi trafiğine kapandı #1

    AÇILMASI 2 GÜN SÜRECEK

    Geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatılırken Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının en az iki gün süreceğini bildirdi.

    Süveyş Kanalı, gemi trafiğine kapandı #2

    YILDA 19 BİN GEMİ KULLANIYOR

    Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor.

    Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u, 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

    Süveyş Kanalı, gemi trafiğine kapandı #3

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