Süveyş Kanalı, gemi trafiğine kapandı

59 metre genişliğindeki Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla Süveyş Kanalı geçişe kapandı. Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu’nda binlerce gemi yolda kaldı.

Deniz trafiğinde dünyanın en önemli geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda tarihi bir gün yaşanıyor.

2018 yılında inşa edilen ve Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Green adlı gemi, kanaldan geçtiği esnada karaya oturdu.

KANAL TRAFİĞE KAPANDI

59 metre genişliğindeki geminin karaya oturmasıyla kanal geçişlere kapandı.

Kapanma nedeniyle, Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu’nda binlerce gemi yolda kaldı.

AÇILMASI 2 GÜN SÜRECEK

Geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatılırken Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının en az iki gün süreceğini bildirdi.

YILDA 19 BİN GEMİ KULLANIYOR

Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor.

Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u, 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.