Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de yaşanan dolu fırtınası sırasında bir alışveriş merkezinin tavanı çökerken, müşteriler panik yaşadı.

Avustralya’da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci kenti Sydney, yoğun yağışa teslim oldu.

HIZLI HAREKET EDEN FIRTINA

Meteoroloji servisinin "hızlı hareket eden" fırtına uyarısının ardından kentin bazı bölgelerinde dolu yağdı. Fırtına park halindeki araçlarda ve evlerde hasara yol açarken, bazı bölgeleri de elektriksiz bıraktı.

Sydney'de dolu fırtınası: AVM'nin tavanı çöktü - Video

MAĞAZANIN TAVANI ÇÖKTÜ

Mount Druitt’teki Westfield alışveriş merkezindeki bir mağazanın tavanında yoğun yağış sırasında çökme meydana geldi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde çökme anı kameraya yansırken, müşterilerin büyük yaşadığı görüldü.

YARALANAN OLMADI

Çökme sonucu kimse yaralanmadı, alışveriş merkezi tedbir amacıyla tahliye edildi. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.