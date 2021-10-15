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    Sydney'de dolu fırtınası: AVM'nin tavanı çöktü

    Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de yaşanan dolu fırtınası sırasında bir alışveriş merkezinin tavanı çökerken, müşteriler panik yaşadı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 00:44
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    Sydney'de dolu fırtınası: AVM'nin tavanı çöktü

    Avustralya’da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci kenti Sydney, yoğun yağışa teslim oldu.

    HIZLI HAREKET EDEN FIRTINA

    Meteoroloji servisinin "hızlı hareket eden" fırtına uyarısının ardından kentin bazı bölgelerinde dolu yağdı. Fırtına park halindeki araçlarda ve evlerde hasara yol açarken, bazı bölgeleri de elektriksiz bıraktı.

    Sydney'de dolu fırtınası: AVM'nin tavanı çöktü - Video

    MAĞAZANIN TAVANI ÇÖKTÜ

    Mount Druitt’teki Westfield alışveriş merkezindeki bir mağazanın tavanında yoğun yağış sırasında çökme meydana geldi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde çökme anı kameraya yansırken, müşterilerin büyük yaşadığı görüldü.

    Sydney de dolu fırtınası: AVM nin tavanı çöktü #1

    YARALANAN OLMADI

    Çökme sonucu kimse yaralanmadı, alışveriş merkezi tedbir amacıyla tahliye edildi. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

    Sydney de dolu fırtınası: AVM nin tavanı çöktü #2

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