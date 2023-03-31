Tahran cuma imamı Turabiferd: Petrol, İran ekonomisi için musibet Cuma hutbesinde, "Petrol geliri, ekonominin itici gücü olmalı. Fakat ne yazık ki musibete dönüştü" denildi.

AA

İran'da cuma namazı hutbesinde ülkenin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Tahran cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabiferd, petrolün ülke ekonomisi için bir musibete dönüştüğünü söyledi.

İran'ın durumu cuma hutbesinde

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Turabiferd, Tahran'daki cuma namazı hutbesinde ülkedeki ekonomik duruma değindi.

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için üretimin artırılması ve enflasyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Turabiferd, şöyle dedi:

"Petrol, ekonomik musibete dönüştü"

Petrol geliri, İran ekonomisinin lokomotifi ve ulusal ekonominin itici gücü olmalıdır. Fakat ne yazık ki ülkemizde petrol, ekonomik bir musibete dönüştü.

"Doğru kullansaydık, servet seliyle karşılaşırdık"

İran'da petrol gelirlerinin kesilmesi durumunda tüm şalterlerin ineceğini savunan Turabiferd, devlet bütçesinin petrole bağımlı olmasının İran'ın ekonomik yapısındaki en temel sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Turabiferd, "Bu milli sermayeyi doğru kullansaydık, bir servet seli ile karşı karşıya kalırdık." ifadelerini kullandı.

Cuma imamları, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor

İran, dünyanın en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede devlet kurumlarının hakim olduğu bir ekonomik modelin uygulanması, yabancı sermaye ve özel yatırımcılara sıcak bakılmaması, üretime dayalı ekonomi modeline geçişin önündeki engel olarak kabul ediliyor.

İran'daki cuma imamları, bizzat ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin temsilcisi konumundaki cuma imamları, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.