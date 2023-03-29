İran: Rusya'yla savunma ortaklığımız tarafların aleyhine değil
AA

Tahran yönetiminden, ile ilişkilere dair bir değerlendirme yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ile savunma alanındaki iş birliğini değerlendirdi.

Rusya'ya gitti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya giden Abdullahiyan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) açıklamalarda bulundu.

"Savunma iş birliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak"

İran'ın insansız hava aracı karşılığında Rusya'dan gözetleme ve siber güvenlik ekipmanları almasıyla ilgili iddialara ilişkin Abdullahiyan, şöyle dedi:

Elbette Tahran ve Moskova'nın ortak gündemindeki konulardan biri savunma iş birliğidir. İş birliğimiz hiçbir tarafın aleyhine olmayacak.

Lavrov'la görüşecek

Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alınacaklarını ve nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın bugün Moskova'da Lavrov'la bir araya gelmesi bekleniyor.

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