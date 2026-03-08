Tahran'da kan vermek isteyenler yoğunluk oluşturdu

Orta Doğu'da hareketli günler...

ABD ile İsrail'in ortak gerçekleştirdiği ve İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılar sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor..

İran'a yönelik saldırılar devam ederken Tahran'da kentin en büyük kan verme merkezinde, kan vermek için sıra bekleyen İran vatandaşları görüntülendi.

"İRAN YENİLGİYİ KABUL ETMEZ"

Kan vermeye gelen serbest meslek sahibi Muhammed Müslimi, elinden geldiğince ülkesine yardımcı olmak istediğini belirterek, "Savaş durumunda ihtiyaç duyulduğunda birbirimize yardım etmeliyiz. İran hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmez. Şu an biz vatandaşların elinden anca bu geldiği için gelip kan veriyoruz." dedi.

"İRAN HALKI HER KOŞULDA BİRBİRİNİN YANINDADIR"

Sağlık personeli olduğunu ve yapılan çağrılar üzerine kan vermeye geldiğini söyleyen Şehriyar Azari ise verecekleri kanın başkalarının hayatını kurtarabileceğini anlatarak, "Ülkenin birçok yerinde yaralı olan vatandaşlarımız bizim vereceğimiz kanlar sayesinde hayatta kalabilir." ifadesini kullandı.

Azari, halkın kan vererek bu savaş karşısında kendilerince ülkelerine katkı sunduklarını söyleyerek, "İran halkı her koşulda birbirinin yanındadır." diye konuştu.

"MÜRACAATLAR GÜNBEGÜN ARTIYOR"

Tahran Kan Verme Merkezi yetkilisi Meryem Ehtarizade de "Halk savaşın başlangıcından bu yana kan vermeye geliyor. Müracaatlar günbegün artıyor." dedi.

ABD İLE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.