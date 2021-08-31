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- Taliban, ABD'nin kullandığı hangara girdi
Taliban, ABD'nin kullandığı hangara girdi
Askeri üslerden apar topar ayrılan ABD ordusunun geride bıraktığı helikopterler, Taliban'ın eline geçti.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 13:00
- Güncelleme : 31.08.2021 - 13:04
Afganistan'da 20 yıllık ABD işgali sırasında kullanılan hangar görüntülendi.
ABD ordusunun Kabil'den çekilmesini tamamlamasının ardından Taliban, başkentte kontrolü tamamen ele almak için harekete geçti.
HELİKOPTERLER TALİBAN'A KALDI
Ülkeden ayrılan Amerikan askerleri, geride çeşitli zırhlı araç ve silahların yanı sıra helikopterler bıraktı.
Kabil'deki havaalanında bulunan hangarda CH-47 Chinook ağır yük helikopterlerinin olduğu görüldü. Elleri silahlı Taliban savaşçıları, helikopterleri inceledi.
ABD MEDYASININ TEPKİSİ
100'ün üzerinde helikopter ve 60'tan fazla uçağın büyük bir bölümünün Taliban'ın eline geçmesi, ABD medyasında eleştiri konusu olmuş durumda.
Taliban, ABD'nin kullandığı hangara girdi ViDEO