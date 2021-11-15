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    Taliban, DEAŞ'a karşı operasyon düzenledi

    Kandahar'da düzenlenen operasyonda DEAŞ hedef alındı. Operasyonda, 8 örgüt mensubu yakalandı.
    • AA
    • 15.11.2021 - 16:49
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    Taliban, DEAŞ'a karşı operasyon düzenledi

    Afganistan'da Taliban güçleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hosti, Kandahar'ın Seydal bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı

    OPERASYONUN BİLANÇOSU

    Operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Hosti, operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 sivilin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

    8 DEAŞ'LI YAKALANDI

    Taliban'ın Kandahar Basın Sorumlusu Şems Samim ise operasyonda 8 DEAŞ üyesinin yakalandığını ve 2 DEAŞ'lının kendisini patlattığını kaydetti.

    Samim, operasyonda Taliban güçlerinin zarar görmediğini ve operasyonun tamamlandığını vurguladı.

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    AFGANİSTAN'DA DEAŞ SALDIRILARI

    Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

    "DEAŞ'ın kalesi" olarak bilinen Nangarhar'da örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan 10'dan fazla silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

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    GÖZALTINA ALINAN DEAŞ'LI SAYISI

    DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Ayrıca Taliban İstihbarat Başkanlığı sözcüsü Halil Hamraz, son 3 ay içerisinde 600'dan fazla DEAŞ mensubunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

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