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    Taliban döneminde Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş

    Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu gerçekleştirdi.
    • AA
    • 13.09.2021 - 15:14
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    Taliban döneminde Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş

    İşletilmesi konusunda uluslararası görüşmelerin devam ettiği Kabil Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi.

    Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Sözcüsü Abdullah Hafız Ha, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kabil’e hareket eden uçağın bir grup gazeteci ile gittiğini ve Afganistan’a ilk uluslararası ticari uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

    İSLAMABAD'A GERİ DÖNDÜ

    Han, uçağın charter olduğunu ifade ederek, Kabil'den İslamabad'a dönen uçakta ise Dünya Bankası çalışanları, uluslararası medya mensupları ve ülkeden ayrılmak isteyen yaklaşık 80 sivilin yer aldığını dile getirdi.

    UÇUŞLAR 15 AĞUSTOS'TA DURDURULMUŞTU

    Han, kısa süre içinde Kabil'de uçuş hizmetlerinin başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

    Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.

    Taliban döneminde Afganistan a ilk uluslararası ticari uçuş #1

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