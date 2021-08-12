Taliban, Herat vilayetini de ele geçirdi

Afganistan'da hakimiyetini büyüten Taliban, Herat vilayetinin merkezini de ele geçirerek toplam 11 vilayet merkezini kontrol altına aldı.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, Taliban'ın ilerleyişi hızla devam ediyor.

Taliban, Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını son 7 günde 11’e yükseltti.

Haftalardır Taliban tarafından kuşatma altında olan Herat, önemli ticaret yolları üzerinde ve İran'a açılan bir kapı olarak görülüyor. Taliban ayrıca, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini de ele geçirdiğini duyurmuştu.

SON BİR AYDA BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Taliban güçleri şu ana kadar, Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

Afganistan’ın en büyük ikinci şehir olan Kandahar'da ise şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Taliban ilerleyişi nedeni ile binlerce sivil evlerini terk ederek, çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil'e göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Afganistan'da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.

TALİBAN'IN, TESLİM OLAN ASKERLERİ İNFAZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

ABD’nin Afganistan Büyükelçili, Taliban'ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ettiğine dair haberler olduğunu ifade ederek, bunun "son derece rahatsız edici olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini" belirtti.

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) ise, son günlerde Kabil’e yaklaşık 72 bin çocuğun geldiğini ve bu çocukların çoğunlukla sokaklarda uyuduğu ifade etti.

KABİL'İN 90 GÜN İÇİNDE ALINACAĞI KONUŞULUYOR

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

ABD'NİN 31 AĞUSTOS'TA ÇEKİLME SÜRECİ TAMAMLANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.