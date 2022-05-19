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    Taliban, kadın Afgan TV sunucularından yüzlerini kapatmasını istedi

    Ülke yönetimini elinde bulunduran Taliban, son kararını kadın sunucularla ilgili aldı.
    • 19.05.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:02
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    Taliban, kadın Afgan TV sunucularından yüzlerini kapatmasını istedi

    Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınların kılık kıyafetlerine yönelik değişikliklerini sürdürüyor.

    Taliban, geçtiğimiz günlerde, kadınlara "Burkasız sokağa çıkmayın" emri vermişti.

    Yayın sırasında yüzlerini kapatacaklar

    Yeni bir karar alan Taliban, bu kez Afgan kadın sunuculardan yayın sırasında yüzlerini kapatmalarını talep etti.

    Taliban yetkilileri, televizyon yayıncılarından kadın sunucuların yüzlerini kapatmasını sağlamalarını istedi.

    Taliban: Memnuniyetle kabul ettiler

    Taliban'ın Ahlak ve Erdem Bakanlığı Sözcüsü Akif Mahajar, "Medya yetkilileriyle görüştük. Önerimizi memnuniyetle kabul ettiler." dedi.

    Mahajar, söz konusu değişikliğin Afganlar tarafından iyi bir şekilde karşılanacağını savundu.

    Son tarih 21 Mayıs

    Reuters'ın haberine göre, değişiklik her ne kadar "tavsiye" olarak nitelendirilse de Mahajar, "TV sunucularının yüzlerini kapatmaları için son tarih 21 Mayıs." ifadesini kullandı.

    Sözcü Mahajar ayrıca, kadın sunucuların koronavirüs salgını sırasında yaygın olarak kullanılan tıbbi yüz maskesi takabileceğini de dile getirdi.

    Taliban, kadın Afgan TV sunucularından yüzlerini kapatmasını istedi #1


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