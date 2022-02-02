Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, militanlarına, askeri üniforma giymiş ve silah kuşanmış halde eğlence parklarına girmeyi yasakladı.

Taliban'ın 20 yıllık Batı destekli yönetimi devirip, 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç hafta sonra militanların eğlence parklarında keyif çatmalarının ilk görüntüleri geldi.

Özellikle Afgan başkenti Kabil'in eteklerinde bir eğlence parkının keyfini çıkaran silahlı Taliban birliklerinin görüntüleri, sosyal medyada yaygın alay konusu oldu.

TALİBAN SÖZCÜSÜ KARARI DUYURDU

Videolarda, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer araçlarda eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.

"SİLAH, ASKERİ ÜNİFORMA VE ARAÇLARLA GEÇİŞE İZİN YOK"

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür." dedi.

Taliban üyeleri, lunaparklarda eğlenmeye devam ediyor

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