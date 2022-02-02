Euro
15.36
1.84%
Dolar
13.58
1.55%
Altın
786.35
1.47%
Borsa
2011
-0.20%
Bitcoin
522.534
-0.16%
BTXN Coin
30.56
-3.50%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı

    Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, militanlarına, askeri üniforma giymiş ve silah kuşanmış halde eğlence parklarına girmeyi yasakladı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı

    Taliban'ın 20 yıllık Batı destekli yönetimi devirip, 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç hafta sonra militanların eğlence parklarında keyif çatmalarının ilk görüntüleri geldi.

    Özellikle Afgan başkenti Kabil'in eteklerinde bir eğlence parkının keyfini çıkaran silahlı Taliban birliklerinin görüntüleri, sosyal medyada yaygın alay konusu oldu.

    TALİBAN SÖZCÜSÜ KARARI DUYURDU

    Videolarda, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer araçlarda eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.

    "SİLAH, ASKERİ ÜNİFORMA VE ARAÇLARLA GEÇİŞE İZİN YOK"

    Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür." dedi.

    Taliban üyeleri, lunaparklarda eğlenmeye devam ediyor

    .

    Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı #1

    Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı #2

    Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı #3


    Görüş Bildir