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    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi

    20 yılın ardından Kabile giren Taliban, Raşid Dostum’a ait lüks villayı da ele geçirdi. Taliban mensuplarının altın varaklı koltuklarda oturduğu anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:02
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    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi

    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeye başladı.

    Yabancı güçlerin çekilmesi, Taliban’ın ilerleyişini hızlandırdı. Haziran ayından bu yana birçok noktayı ele geçiren Taliban, başkent Kabil’e kadar ilerledi.

    Kabil’e girilmesi ile Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti.

    “KALSAYDIM KABİL KAN GÖLÜNE DÖNERDİ”

    Ülkeyi terk eden Gani’nin açıklaması, "Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeli ya da ülkeyi terk etmeliydim. Kalsaydım Kabil kan gölüne dönerdi.” oldu.

    Hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.

    ALTIN VARAKLI KOLTUKLARDA OTURDULAR

    Taliban, Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Raşid Dostum'a ait evi de ele geçirdi.

    Taliban mensupları, lüks villa içindeki altın varaklı koltuklarda oturdu.

    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi #1

    SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

    Ülkenin kuzeyinde bulunan Dostum’un villasında çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

    Görüntülerde, birçok Taliban mensubunun evin her köşesinde oturduğu anlar yer aldı.

    Dostum'un, Taliban villaya giriş yapmadan önce kaçmış olabileceği belirtiliyor.

    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi VİDEO

    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi #2

    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi #3

    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi #4

    Taliban, Raşid Dostum’un villasını ele geçirdi #5

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