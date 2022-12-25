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    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı

    Afganistan'da kadınların üniversite eğitimini yasaklayan Taliban rejiminin iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya koyuldu. Taliban Sözcüsü katıldığı yayında kızının Katar'da okuduğunu itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 12:35
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    Taliban yönetimindeki Asganistan, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir karara imza attı.

    Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban, ilk başta uluslararası destek görebilmek adına ılımlı politikalar izleyeceğini açıklamıştı.

    Bu kapsamda kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyacağını iddia etmişti.

    Ancak zaman geçtikçe Taliban bu sözlerini uygulmayı terk etti. İlk olarak kız çocuklarının ortaokul eğitimini bu yılın mart ayında yasaklayan Taliban, kısa bir süre sonra da kızlara özel eğitim veren okulların kapatılması emrini verdi.

    Kadınlara üniversiteye gitme yasağı geldi

    Son olarak Taliban, bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini belirsiz bir süre için askıya aldı.

    Bu çağ dışı karara tüm dünyadan tepki gelirken, Taliban sözcüsü ünlü gazeteci Piers Morgan'ın yayınına katıldı.

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı

    "Kızınız Katar'da öğrenim görüyor doğru mu?"

    Yayında Morgan, "Sizin kızınız Doha'da (Katar) öğrenim görüyor doğru mu?" sorusunu sordu.

    Kızın Katar'da okuduğunu itiraf etti

    Bu soru karşısında bir süre afallayan Taliban sözcüsü ise, "Mmm elbette evet, evet ama orada gözlem yapmak için bulunuyor." ifadelerini kullandı.

    Sözcünün bu cevabının ardından ise sosyal medya kullanıcıların Taliban'ın bu itirafla birlikte iki yüzlülüğünün ortaya çıktığını ifade eden paylaşımlarda bulundu.

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı #1

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı #2

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı #3


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