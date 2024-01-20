Taliban'dan Rusya'ya: içişlerimize karışmayın Taliban yönetimi, Afganistan'da tüm tarafları kapsayan bir hükümetin kurulmasına yönelik açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a tepki göstererek Afganistan'ın iç işlerine karışılmamasını istedi.

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban yönetiminin resmen tanınması Afganistan'da tüm tarafları kapsayan bir hükümetin kurulması gerektiğini belirtmişti.

Lavrov'un bu sözlerine Taliban yönetimi tepki gösterdi.



Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan devlet televizyonuna konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerek"

Mücahid, Lavrov'a verdiği yanıtta Afganistan geçici hükümetinin ülkedeki tüm tarafları kapsayan bir yönetim olduğunu belirterek, hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini kaydetti.