Taliban'ın açıkladığı hükümette 30 Peştun görev aldı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "geçici hükûmet"te yer alan isimlerin görevlerini vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mücahid, Taliban lideri Hibetullah Ahunzade'nin yeni "hükûmet"teki konumuyla ilgili soruya, "Emir olarak görevine devam edecek." yanıtını verdi

"YENİ REFORMLAR YAPILABİLİR"

Mücahid, "Taliban hükûmeti" kabinesi için yeni açıklanan isimlerin hepsinin görevlerini çalışmaların aksamaması için vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini söyledi.

"KAPSAYICI OLMASI İÇİN ÇABA SÜRÜYOR"

Mücahid, yönetimdeki isimlerden 30'unun Peştun olmasının dikkat çektiği kabinenin, kapsayıcı olması için çabaladıklarını söyleyedi.

"Hükûmetin" bazı kurumlarına henüz görevlendirmeler yapılmadığını hatırlatan Mücahid, "Bu kurumlara ülkenin farklı bölgelerinden isimlerin görevlendirilmesi yapılabilir. Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor. Bizim hükûmetimizde ayrıca bir konsey de olacak." dedi.

Mücahid, Pakistan'ın Taliban'a destek verdiği iddialarına ilişkin olarak, 20 yıldır "Pakistan'ın Taliban'ın yanında olduğu" propagandasının yapıldığını ve bunu tamamen reddettiklerini belirtti.

Sözcü Mücahid, "Bizim mücadelemizde Pakistan dahil hiçbir ülkenin rolü bulunmuyor. Biz bu iddiaları reddediyoruz. Taliban, kendi bağımsızlığı için neredeyse tüm dünya ile savaştı. Bu durumda Pakistan'ın bizim destekçimiz olarak göstermek mümkün değil." diye konuştu.

"TÜM ÜLKELERLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Taliban'ın mücadelesinin "baştan sona İslam ve ülke için olduğunu" ifade eden Mücahid, kimsenin, Taliban'ın, Pakistan'ın menfaatine mücadele verdiğini ispat edemeyeceğini söyledi.

Mücahid, Taliban'ın, Afganistan'ın bağımsızlığı için her kesimde çok sayıda kurban verdiğini bu nedenle Taliban'ın tüm Afganistan'a ait olduğunun altını çizdi.

"Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." diyen Mücahid, özellikle İslam ülkeleriyle kardeşlik çerçevesinde ilişkilerini sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi.

Mücahid, "Hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

TALİBAN'A YÖNELİK PROTESTOLAR

Ülkede devam eden protesto gösterine de değinen Mücahid, bu gösterilerin yasal bir dayanağının olmadığını söyledi.

Mücahid, henüz hükûmetin tamamen kurulmadığını ve kamu binalarının normal çalışmaya başlamadığını hatırlatarak böyle bir durumda izinsiz bir şekilde gösteri yapmanın yanlış olduğunu belirtti.

Bu gösterilerin arkasında bazı yabancı ülkelerin yer aldığını ifade eden Mücahid, böylece insanlar kışkırtılarak şehirlerde kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını aktardı.

Mücahid, "Göstericilerin, nerede, ne zaman gösteri yapacağı konusunda izin almaları ve gösterinin içeriğine dair Adalet Bakanlığı ve polise bilgi verilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadan gerçekleştirilen protestolar, ortalığı karıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Şimdilik kimsenin protesto yapmasını istemediklerini vurgulayan Mücahid, hükûmet kurulduktan ve kamu hizmetleri başladıktan sonra gösteriye izin verileceğini sözlerine ekledi.

YENİ HÜKÜMET ÜYELERİ

Yeni hükümetin başına, Taliban'ın 2013 yılında ölen kurucusu Molla Ömer'e yakın isimlerden Molla Hasan Ahund getirildi.

Molla Hasan'ın yardımcılarından biri, Taliban'ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdulgani Birader olacak.

Birader, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik anlaşmayı imzalayan isimdi.

Molla Hasan'ın bir diğer yardımcısıysa Abdusselam Hanefi olarak açıklandı.

Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.

ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hakkani örgütünün kurucusunun oğlu Siraceddin Hakkani'nin içişleri bakanlığına getirildiği açıklandı.