Taliban'ın ardından Kabil'deki kadın resimleri siliniyor

Bir zamanlar yasak olan ve daha sonra tekrar açılan güzellik salonlarındaki durum, Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından değişti.

Afganistan'da Taliban'ın yeniden güç kazanarak yönetimi ele alması sonrası ülkedeki kadınlar, 20 yıllık mücadelenin ardından kazandıkları özgürlükleri kaybetmekten endişe ediyor.

Taliban, başkent Kabil'de kontrolü sağladıktan sonra yaptığı açıklamada, kadınların çalışabileceğini, eğitim alabileceğini ve şeriat çerçevesinde aktif rol üstlenebileceğini belirtti.

KABİL'DE GÜZELLİK SALONLARININ DURUMU

Ülkedeki sokakların neredeyse erkeklere kaldığı bir dönemde, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Shar-e-Naw semtinde kadın resimlerinin bulunduğu bir güzellik salonunun cephesi sprey ile boyandı.

KADIN RESİMLERİ KAPATILDI

2001'den bu yana geçen 20 yılda, bir dönem yasak olan yüzlerce güzellik salonunun Kabil çevresinde yeniden arttığı kaydedildi. Ancak AFP'nin haberine göre, Taliban'ın ardından dükkan camlarında bulunan kadın resimlerinin yüzleri kapatıldı veya tahrip edildi.

DIŞ DUVARLARA BADANA YAPILDI

Dükkanlardan biri, gelinlik giymiş gülümseyen kadınların yüzlerini gösteren reklamların üstünü örtmek için dış duvarlarını badana yaptı.

TALİBAN'A ÇAĞRI: KADINLARIN VE KIZLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

ABD ve Avrupa Birliği'nden yapılan ortak açıklamada, Afgan kadınlar ve kızlar hakkında "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, Taliban'dan onların güvenliğini sağlaması istendi.

Kabil'de güzellik salonu sahibi Farida, geçen ay, Taliban'ın tekrar yönetime gelmesi durumunda işinden vazgeçmek zorunda kalabileceğini söylemişti. 27 yaşındaki Farida, "Eğer geri gelirlerse, şimdi sahip olduğumuz özgürlüğe asla sahip olmayacağız. Kadınların çalışmasını istemiyorlar." diye konuşmuştu.

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