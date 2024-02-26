Taylan'da yol verme. kavgası can aldı.
Ratchaburi eyaletinde dün akşam saatlerinde nehir üzerindeki bir köprüde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması çıktı.
Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Yol verme kavgasında araca çarptı
O sırada yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, köprü üzerindeki araçlardan birinin önce geriye manevra yaptığı, daha sonra ise karşı yöndeki araca şiddetli şekilde çarptığı görüldü.
Nehre düştü
Sürücü ikinci kez manevra yapıp araca vurduktan sonra otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip nehre düştü.
2 kişi hayatını kaybetti
Suya düşen otomobilin sürücüsü ve bir kişi araçtan çıkmayı başardı, sürücünün eşi ve babası ise hayatını kaybetti.
Nehrin dibine batan araç daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış