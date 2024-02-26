Tayland'da kavga sırasında aracı nehre uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti Yol verme tartışması hararetlenerek kavgaya dönüşmesiyle otomobil sürücüsü diğer araca çarparken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü nehre düştü. Kazada nehre düşen araçta bulunan 2 kişi öldü.

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İHA

Taylan'da yol verme. kavgası can aldı.

Ratchaburi eyaletinde dün akşam saatlerinde nehir üzerindeki bir köprüde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Yol verme kavgasında araca çarptı

O sırada yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, köprü üzerindeki araçlardan birinin önce geriye manevra yaptığı, daha sonra ise karşı yöndeki araca şiddetli şekilde çarptığı görüldü.

Nehre düştü

Sürücü ikinci kez manevra yapıp araca vurduktan sonra otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip nehre düştü.

2 kişi hayatını kaybetti

Suya düşen otomobilin sürücüsü ve bir kişi araçtan çıkmayı başardı, sürücünün eşi ve babası ise hayatını kaybetti.

Nehrin dibine batan araç daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)