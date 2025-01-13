Tayland'dan kumarhane kararı: Turizm ve ekonomiyi canlandırma hedefleniyor

Tayland'da turizm ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla dikkat çeken bir karara imza atıldı..
Kabine ile yaptığı toplantı sonrası Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Şinavatra, turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla kumarhaneleri yasallaştıran bir tasarının kabinede onayladığını duyurdu.
Şinavatra, kararın "uzun vadede tüm topluma fayda sağlayacağını" bildirdi.
YABANCILARA ÜCRETSİZ OLACAK
Tasarının yasalaşması halinde kumarhanelerin; otel, kongre salonu, alışveriş merkezi veya tema parkı gibi farklı işletmeleri içinde barındıran kompleks içinde faaliyet göstermesine izin verilecek.
Tayland vatandaşlarından giriş ücreti alınması planlanan kumarhaneler, yabancılara ücretsiz olacak.
KUMARHANELER YASA DIŞI FAALİYET GÖSTERİYORDU
Ayrıca 20 yaşından küçükler de kumarhanelere giremeyecek.
Boks ve at yarışı bahislerinin yasal olduğu Tayland'da, kumarhaneler yasa dışı faaliyet gösteriyordu.
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