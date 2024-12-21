Tayvan parlamentosunda tartışmalı reform tasarısı görüşmelerinde tansiyon iyice yükseldi...

Reform tasarıları, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlaması ve devlet yetkililerinin görevden alınmasını zorlaştırması ile öne çıkıyor.

Olayda, İktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekilleri, çoğunluğu Çin yanlısı muhalefette olan parlamentoda tasarıların oylamaya sunulmasını engellemek istedi.

BARİKAT KURUP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Gece saatlerinde parlamentoya gelen iktidar partisi milletvekilleri, Genel Kurul salonunun girişine ve kürsüye koltuklarla barikat kurdu.

Ana muhalefetteki milletvekilleri Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve muhalif Tayvan Halk Partisi (TPP) milletvekillerinin salona girmeye çalışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Koltukları ve sandalyeleri iten muhalif milletvekilleri, plastik ve soda şişeleri fırlattı.

BİNLERCE KİŞİDEN PROTESTO

Parlamento binasının dışında toplanan iktidar yanlısı binlerce kişi ise, "Tayvan'ı savunun" sloganı atarak yasa tasarılarını protesto etti.

İktidar partisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eğer Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) değişiklikleri zorla geçirirse Tayvan'ın kendi kendini yönetme mekanizması ortadan kalkacak ve ayrıca Tayvan'ın sivil toplumu ve demokratik sistemine önemli ve geri döndürülemez zararlar verecektir. Tayvan'ın demokrasisinin ihlal edildiği ve zarar gördüğü bir zamanda ayağa kalkmalı ve harekete geçmeliyiz.