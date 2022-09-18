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    Tayvan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

    Tayvan'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Depremin ardından ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
    • 18.09.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:48
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    Tayvan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

    Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

    Tsunami uyarısı

    İHA’nın haberine göre yetkililer depremin ardından, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami uyarısı yaptı.

    Ölen ya da yaralanan bilgisi henüz gelmedi

    Öte yandan ada yetkilileri, Tayvan'ın güneyinde bulunan az nüfuslu bölgede yaşanan depremin büyüklüğünü de 6.8 olarak açıkladı.

    Depremin ardından ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    deprem


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