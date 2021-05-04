Tayvan'da çete hesaplaşmasında 'hamam böcekleri' kullanıldı: Restorana saldırdılar

Çete üyeleri restorana hamam böcekleriyle saldırdıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de ilginç bir olay meydana geldi.

Bir restoran sahibinden alacak parası olduğu belirtilen çete üyeleri, restorana iki binden fazla hamam böceğiyle saldırı gerçekleştirdi.

"ŞİDDET EYLEMİ"

Saldırının ardından konuşan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayın şiddet eylemi olduğunu söyledi.

Saldırının olduğu gün Taipei'de gerçekleşen eğlenceden dolayı saldırının polislerle bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Hamam böcekli saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının, 'Bamboo Union' isimli organize suç çetesi tarafından düzenlendiği iddia edildi.

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