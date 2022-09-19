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    Tayvan’da depremin bilançosu

    Taitung kenti yakınlarında dün meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi de yaralandı. Uzmanlar, bölgedeki hasarlı binalardan uzak durulmasını istedi.
    • 19.09.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:47
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    Tayvan’da depremin bilançosu

    Tayvan'ın doğusundaki Taitung kentinde dün yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı.

    Şiddetli sarsıntının ardından, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı açıklandı.

    Çöken binada 4 kişi mahsur kaldı

    Depremde en çok hasar alan bölgelerin başında gelen Hualien kentinin Yuli ilçesinde çöken binada mahsur kalan 4 kişi, 3 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

    Aynı bölgede bulunan Gaoliao, Luntien ve Yuli köprüleri de şiddetli sarsıntıda zarar görürken, arama kurtarma ekiplerine bağlı birimler Gaoliao köprüsünde mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti.

    Tayvan'daki depremde enkaz altında kalan kişi kurtarıldı VİDEO

    Elektrikler kesik

    Öte yandan, Yuli ilçesinde toplam 7 bin 73 hane deprem nedeniyle elektriksiz kaldı.

    Başkent Taipei de dahil olmak üzere, Tainan ve Kaohsiung'daki mahallelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

    Tayvan’da depremin bilançosu #1

    Beton parçası trene çarptı

    Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA) tarafından yapılan açıklamada, Dongli İstasyonu'nda düşen bir beton parçasının, Hualien-Taitung Tze-chiang arasında sefer yapan bir trene çarparak 6 vagonun raydan çıkmasına neden olduğu belirtildi.

    Olayda can kaybı yaşanmazken, trendeki 20 kişi kurtarıldı.

    Tayvan’da depremin bilançosu #2

    400 turist tahliye edildi

    Chike Dağı Toplumsal Kalkınma Derneği, şiddetli sarsıntılar nedeniyle Chike Dağı'nda yaşanan toprak kaymalarının ardından mahsur kalan 400 turistin tahliye edildiğini bildirdi.

    Ülkedeki 6.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşanmaya devam ediyor.

    Tayvan’da depremin bilançosu #3

    ‘Hasarlı yapılardan uzak durun’

    Yerel saatle 10.04'te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden olurken, yetkililer halka hasarlı yapılardan uzak durulması çağrısında bulundu.

    İHA’nın haberine göre uzmanlar, ilerleyen günlerde yeni artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

    Tayvan’da depremin bilançosu #4

    Sık sık deprem oluyor

    Pasifik Okyanusu boyunca uzanan fay hattına çok yakın bir bölgede bulunan Tayvan’da sık sık depremler yaşanıyor.

    Ülkenin güneyindeki Pingtung kentinde 2016'da meydana gelen depremde 116 kişi, 1999'da Nantou kentinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmişti.

    Tayvan’da depremin bilançosu #5

    Tayvan’da depremin bilançosu #6

    Tayvan’da depremin bilançosu #7

    Tayvan’da depremin bilançosu #8

    Tayvan’da depremin bilançosu #9

    Tayvan’da depremin bilançosu #10


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