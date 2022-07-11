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    TDV, Gazze'de ihtiyaç sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıttı

    "Kurban Projesi" çerçevesinde harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gazze'de 13 bin aileye kurban eti ulaştırdı.
    • 11.07.2022 - 04:57
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    TDV, Gazze'de ihtiyaç sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıttı

    Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV'nin vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Gazze'de kesilen kurbanlar, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

    13 bin Gazzeliye kurban eti dağıtıldı

    Bakanlığın destek verdiği "Kurban Projesi" çerçevesinde Gazze'de 13 bin yoksul aileye kurban eti verildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Vekili Abdulhadi el-Ağa, Filistin başta olmak üzere dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmasından ötürü Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye teşekkür etti.

    TDV, Gazze de ihtiyaç sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıttı #1

    Adaletli olunmaya gayret edildi

    "Kurban Projesi" Komitesi Başkanı Avd Gaydan da kurban etlerinin dağıtımının, Gazze'de Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı zekat komiteleri tarafından yapıldığına işaret ederek, komitelerin, kurban etlerinin hedeflenen ailelere ulaştırılmasında adaleti sağlamak için birleşik merkezi bir veri tabanına göre çalıştığını kaydetti.

    AA'nın haberine göre İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

    TDV, Gazze de ihtiyaç sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıttı #2


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