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    Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü

    Yürürken gözünü telefondan alamayan Çinli vatandaş, havuz kazasıyla karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 13:16
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    Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü

    Çin'de yürüdüğü sırada sürekli telefonuna bakan adam, talihsiz bir kaza yaşadı.

    Olacaklardan habersiz bir şekilde başını telefondan kaldırmadan yürüyen Çinli, bir süre sonra kendini süs havuzunun içinde buldu.

    TALİHSİZ KAZA KAMERADA

    Sırılsıklam olan adamın yardımına, o sırada etraftan geçenler koştu. Güvenlik kamerası, yaşananları kaydetti.

    SIRILSIKLAM GERİ DÖNDÜ

    Daha sonra havuzdan çıkan Çinli vatandaş, elindekileri bir poşete doldurarak geldiği yoldan sırılsıklam bir şekilde geri döndü.

    Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü ViDEO

    Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü #1

    Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü #2

    Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü #3

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