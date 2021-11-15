Yürürken gözünü telefondan alamayan Çinli vatandaş, havuz kazasıyla karşı karşıya kaldı.

Çin'de yürüdüğü sırada sürekli telefonuna bakan adam, talihsiz bir kaza yaşadı.

Olacaklardan habersiz bir şekilde başını telefondan kaldırmadan yürüyen Çinli, bir süre sonra kendini süs havuzunun içinde buldu.

TALİHSİZ KAZA KAMERADA

Sırılsıklam olan adamın yardımına, o sırada etraftan geçenler koştu. Güvenlik kamerası, yaşananları kaydetti.

SIRILSIKLAM GERİ DÖNDÜ

Daha sonra havuzdan çıkan Çinli vatandaş, elindekileri bir poşete doldurarak geldiği yoldan sırılsıklam bir şekilde geri döndü.

Telefonuna bakarak yürüyen Çinli, süs havuzuna düştü ViDEO