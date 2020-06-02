Ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Hu Weifeng'in ten rengi, tedavi süresince koyulaştı.

Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir doktor, salgından hayatını kaybetti.

"The Paper" internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca koronavirüs tedavisi gören Vuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng yaşamını yitirdi.

TEN RENGİ DEĞİŞTİ

Hu Weifeng'in, tedavisi boyunca ten renginin değiştiği görüldü. Öte yandan Yi Fan adlı doktor da 18 Ocak'ta koronavirüse yakalanmış, daha sonra ten rengi değişmişti.

Yaşadıklarını Çin medyasına anlatan Hu Weifeng, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum." ifadelerini kullanmıştı.

17 NİSAN'DAN BU YANA ÖLÜM YAŞANMADI

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana koronavirüs kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 koronavirüs hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.

(Yi Fan ve Hu Weifeng)